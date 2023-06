Bei dem Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Apolda starb ein Achtjähriger. Elf Menschen wurden verletzt.

Fünf Tage ist es her, dass es in einer Unterkunft für Geflüchtete in Thüringen brannte. Schnell stellte sich heraus: Die Ursache war wohl ein technischer Defekt. Nun ist auch die Identität der Leiche, die die Feuerwehr in dem ausgebrannten Haus fand, abschließend geklärt.