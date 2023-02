Von Josef Kelnberger und Oliver Meiler, Brüssel/Rom

Kim Rossi Stuart kann es locker mit George Clooney aufnehmen, zumindest was das gute Aussehen angeht. Und das ist auch ein zentrales Attribut für die Hauptrolle, in der der italienische Schauspieler demnächst auf Amazon zu sehen sein wird. "Everybody loves Diamonds" heißt die Serie, sie erinnert an "Ocean's Eleven", das Besondere daran: Sie ist der Realität nachempfunden, dem krummen Opus eines Mannes, der es wiederum mit Kim Rossi Stuart und George Clooney aufnehmen kann. Zumindest vom Aussehen her.