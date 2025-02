Von Thomas Hahn, Seoul

Kurze Haare sind ein Risiko für Frauen in Südkorea. On Ji-goo aus Jinju hat es selbst erfahren, und sie wird es sicher nie wieder vergessen. Schon deshalb nicht, weil bei dem Angriff eines Antifeministen im November 2023 ihr linkes Ohr so schwer verletzt wurde, dass sie heute ein Hörgerät braucht. Der Mann kam damals in den Convenience Store, in dem sie arbeitete. Es war spät am Abend. Sie war allein. Er sah ihre kurzen Haare. Er deutete diese als Symbolfrisur seines Feindbildes, des Feminismus, und ging auf On Ji-goo los. Die Überwachungskamera filmte mit, als der Mann sie zu Boden stieß und immer wieder ihren Körper kickte. Er rief: „Ich weiß, dass du eine Feministin bist.“ Dabei sah On Ji-goo sich gar nicht als Feministin. Sie hatte sich die Haare nur kurz schneiden lassen, weil sie eine luftigere Frisur für das warme Wetter wollte.