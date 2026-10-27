Zum Hauptinhalt springen

„Antifa Ost“-ProzessWelche Schuld trifft das Gericht, wenn ein Angeklagter im Verfahren stirbt?

Lesezeit: 5 Min.

Im „Antifa-Ost“-Prozess (hier der Auftakt im November 2025) sind sieben mutmaßliche Linksextreme angeklagt, die gewaltsame Überfälle auf Rechtsextreme verübt haben sollen.
Im „Antifa-Ost“-Prozess (hier der Auftakt im November 2025) sind sieben mutmaßliche Linksextreme angeklagt, die gewaltsame Überfälle auf Rechtsextreme verübt haben sollen.
Foto: Sebastian Kahnert, Bearbeitung: SZ

Henry A. war psychisch krank und suizidgefährdet, trotzdem musste er immer wieder ans Gericht. Er soll Teil einer linksextremen Bande gewesen sein, ein Gutachter befand ihn als verhandlungsfähig. Nun ist er tot.

Von Benedikt Warmbrunn

SZ bei Google bevorzugen

Fünfundfünfzig Mal saß Henry A. auf der Anklagebank des Oberlandesgerichts Dresden. Fünfundfünfzig Mal wollten die Richter herausfinden, ob sie Henry A. verurteilen sollten, wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und wegen gefährlicher Körperverletzung. Das letzte Mal erschien er vor Gericht Mitte August.

Zur SZ-Startseite

Rechtsextremismus
:Einer, der gefürchtet werden will

Julian M., Typ Schwiegermutters Liebling und aus gutem Hause, gilt als Anführer einer rechtsextremistischen Jugendorganisation. Er steht wegen einer ganzen Reihe von Gewaltdelikten in Berlin vor Gericht. Sein Fall zeigt, wie Neonazis Zonen der Angst erschaffen.

SZ PlusVon Constanze von Bullion

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite