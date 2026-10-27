Henry A. war psychisch krank und suizidgefährdet, trotzdem musste er immer wieder ans Gericht. Er soll Teil einer linksextremen Bande gewesen sein, ein Gutachter befand ihn als verhandlungsfähig. Nun ist er tot.

Im „Antifa-Ost“-Prozess (hier der Auftakt im November 2025) sind sieben mutmaßliche Linksextreme angeklagt, die gewaltsame Überfälle auf Rechtsextreme verübt haben sollen.

Fünfundfünfzig Mal saß Henry A. auf der Anklagebank des Oberlandesgerichts Dresden. Fünfundfünfzig Mal wollten die Richter herausfinden, ob sie Henry A. verurteilen sollten, wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und wegen gefährlicher Körperverletzung. Das letzte Mal erschien er vor Gericht Mitte August.