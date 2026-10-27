Fünfundfünfzig Mal saß Henry A. auf der Anklagebank des Oberlandesgerichts Dresden. Fünfundfünfzig Mal wollten die Richter herausfinden, ob sie Henry A. verurteilen sollten, wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und wegen gefährlicher Körperverletzung. Das letzte Mal erschien er vor Gericht Mitte August.
„Antifa Ost“-ProzessWelche Schuld trifft das Gericht, wenn ein Angeklagter im Verfahren stirbt?
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Henry A. war psychisch krank und suizidgefährdet, trotzdem musste er immer wieder ans Gericht. Er soll Teil einer linksextremen Bande gewesen sein, ein Gutachter befand ihn als verhandlungsfähig. Nun ist er tot.
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