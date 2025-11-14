Jutta H. ist die Mutter des Amokläufers von Ansbach. 16 Jahre später spricht sie das erste Mal darüber, was ihr Sohn getan hat, über seine erneute Festnahme im Sommer – und wie traumatisierend das Vorgehen der Staatsanwaltschaft für sie war.

Sechzehn Jahre lang hat Jutta H. geschwiegen. Sie hat in all den Jahren viel über sich und ihre Familie lesen und hören müssen. Vieles davon verletzte sie, vieles war in ihren Augen auch einfach falsch. Doch gesagt hat sie dazu nichts. Zu schwer wog die Tat ihres Sohnes Georg: Als 18-Jähriger hat Georg R. im September 2009 – mit einer Axt, vier Messern und fünf Molotowcocktails bewaffnet – im Ansbacher Carolinum-Gymnasium seine Mitschüler und Lehrer angegriffen. Eine 15-Jährige verletzte er mit der Axt lebensgefährlich am Kopf, ein anderes Mädchen erlitt schwere Brandverletzungen, insgesamt wurden zehn Menschen verletzt.