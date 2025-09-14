Annalena Baerbock , 44, Ex-Bundesaußenministerin, hat eine Kabinettsitzung mit Liebesgerüchten gestört. Sie habe mit den anderen Ministern und dem Bundesklanzer der Ampel-Regierung ein Arbeitstreffen gehabt, als ihr Presseteam ihr einen Artikel des Magazins Bunte aufs Handy geschickt habe, sagte sie der Bild -Zeitung . In diesem wurde über eine Schwärmerei für den früheren US-Außenminister Tony Blinken spekuliert. Daraufhin habe sie mitten in der Sitzung aufgelacht. „Und alle guckten mich natürlich an.“ Sie habe dann die Schlagzeile vorgelesen „und selbst der Bundeskanzler musste doch ein bisschen ins Lachen einsteigen“.

Boris Becker, 57, Ex-Tennistar und Ex-Knacki, sucht keine neuen Freunde. Vor seiner Zeit im Gefängnis sei er „ein Menschenfreund“ gewesen, er habe erst mal jeden reingelassen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist nicht mehr der Fall.“ 2022 verbrachte er 231 Tage in einem Gefängnis in England, nachdem er in einem Insolvenzverfahren Vermögenswerte nicht ordnungsgemäß angegeben hatte. „Ich bin sehr vorsichtig und habe auch nur noch einen kleinen Freundeskreis. Und das wird sich auch, glaube ich, so schnell nicht ändern“, sagte Becker. Viele hätten ihm im Verlauf seiner schweren Jahre den Rücken gekehrt oder sich nicht mehr mit ihm auseinandersetzen wollen. „Ich merke jetzt, dass die meisten wieder anklopfen und gerne wieder irgendeine Rolle spielen würden.“

Donald Trump, 79, US-Präsident, möchte mit noch mehr Menschen tanzen. Der auf dem Gelände des Weißen Hauses geplante Ballsaal soll größer werden als bisher angegeben. Der TV-Sender NBC News, der am Samstag mit dem Republikaner telefonierte, zitierte ihn mit den Worten: „Wir machen ihn ein bisschen größer.“ Der Sender berichtete, der Ballsaal soll Platz für 900 Personen bieten. Im Sommer hatte das Weiße Haus noch von 650 Sitzplätzen gesprochen. Trump hatte im Sommer von einem „großartigen Vermächtnisprojekt“ gesprochen. An vielen Stellen lässt er das Weiße Haus nach seinen Wünschen umgestalten. Kritiker halten Trump Pomp und Geltungssucht vor.

Sylvie Meis, 47, Model und Moderatorin, positioniert sich als Dating-Expertin. Misstrauisch beim Dating mit Männern sollte man werden, „ wenn er dich am Anfang mit Nachrichten und Liebe überschüttet, dann aber plötzlich stumm wird und sich zurückzieht. Und dieses Spiel wiederholt“, sagte sie 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem solle man direkt abbrechen, einen Mann weiter zutreffen, wenn man schon ganz am Anfang des Kennenlernens bemerke, dass gewisse Dinge einfach nicht stimmen können. „Wenn sich da schon Lügen einschleichen.“

Heinz Rudolf Kunze, 68, Liedermacher und ganzjähriger Schalträger, schwört auf seinen Bauchwegtrainer. Wie er jetzt in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gesagt hat, wirft er nur aus einem Grund seit mehr als 40 Jahren ein wärmendes Stück Stoff um den Hals: „Man sieht meinen Bauch nicht so.“ Er trage das Ac­ces­soire, seitdem er einen Bauch habe. Früher habe er sich nicht getraut, die Wahrheit zuzugeben und stattdessen auf Fragen danach geantwortet, er müsse als Sänger seinen Hals schützen.