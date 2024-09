Anna Sorokin , 33, verurteilte Betrügerin, lässt sich vom Tanzen nicht abhalten. In der US-Version von „Let’s Dance“ trat die Deutsch-Russin mit einer Fußfessel auf, die mit einem zum Kleid passenden Glitzerstoff verziert war. Sorokin hatte sich als reiche Erbin aus Deutschland ausgegeben und war 2019 wegen Betrugs an Banken, Hotels und Freunden schuldig gesprochen worden. Weil sie sich nach Ende ihrer Haft nicht an die Beschränkungen ihres Visums hielt, sollte sie nach Deutschland abgeschoben werden. Seit 2022 steht sie unter Hausarrest und lebt in Manhattan. Um für die Tanz-Show nach Los Angeles fliegen zu können, musste die US-Einwanderungsbehörde eine Sondergenehmigung erteilen.

Detailansicht öffnen (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Dieter Bohlen, 70, Entertainer, möchte nicht in Stefan Raabs Haut stecken. Zu Raabs Comeback mit einer Streaming-Show ließ Bohlen ihm über die Bild-Zeitung ausrichten: „Stefan, du hättest zugeben sollen, dass Regina dich ziemlich vermöbelt hat, und ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du jetzt noch mal loslegst.“ Weiter stichelte der „Pop-Titan“: „Der Unterschied zwischen uns beiden ist ja, dass ich mir nicht auf die Rübe hauen lassen muss, um bei RTL eine Sendung zu kriegen.“ Er wünsche Raab aber viel Glück. Bohlen und Raab sind nun direkte Konkurrenten: Die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“) läuft ebenfalls bei RTL und wird parallel zur Raab-Show zu sehen sein.

Detailansicht öffnen (Foto: Mike Egerton/dpa)

Kate, 42, Princess of Wales, arbeitet wieder. Nach einem Bericht der Daily Mail hat die Prinzessin erstmals seit dem Ende ihrer Chemotherapie einen offiziellen Termin wahrgenommen. Prinz Williams Ehefrau traf sich mit Mitarbeitern der Stiftung Royal Foundation Centre for Early Childhood, wie britische Medien unter Verweis auf den Terminkalender der Royal Family berichteten. Bilder oder Videos der Begegnung wurden nicht veröffentlicht. Es sei ihr erster Arbeitstermin seit dem Beginn ihrer Krebsbehandlung gewesen. Erst vorige Woche hatte die 42-Jährige in einem emotionalen Video bekannt gegeben, dass sie ihre Chemotherapie beendet habe und wieder Termine wahrnehmen werde.

Detailansicht öffnen (Foto: Soeren Stache/dpa)

Max Kruse, 36, Ex-Profifußballer, besteht zu 33 Prozent aus Fett. Das hat der einstige VfL Wolfsburg-Stürmer in seinem Podcast „Flatterball“ verraten, den er zusammen mit Ex-Profi Martin Harnik betreibt. Darin erzählt Kruse, dass er vor einem Flug nach Amerika einen Gesundheitscheck vornehmen ließ. Das Ergebnis: „Ein Drittel meines Körpers besteht einfach nur aus Fett.“ Kruses Gewicht war immer wieder Anlass für Spekulationen gewesen. Der Fettanteil von Profispielern liegt bei acht bis 13 Prozent. „Ich habe mich kurz ein bisschen geschämt“, sagte er. Für eine Gewichtsabnahme will Kruse die Medizin in Anspruch nehmen: „Mein Arzt und ich haben vor, die Fett-weg-Spritze zu benutzen“, verriet er. „Jeden Tag Sport machen kann ich nicht mehr.“

Detailansicht öffnen (Foto: Fabian Strauch/dpa)

Hans Zimmer, 67, Hollywood-Komponist, hat sein Lampenfieber überwunden. Der deutsche Filmkomponist, der seit Jahren mit seinem Orchester um die Welt tourt, fand die ersten Konzerte „furchteinflößend“. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, konnte erst ein Coachella-Festival in Kaliforniern ihm die Angst nehmen: „Ich schaute von der Bühne, und es war ein komplettes Chaos. Ein Durcheinander. 80 000 Menschen“, erinnerte sich der zweifache Oscar-Gewinner („Der König der Löwen“, „Dune“). „Da dachte ich mir: ‚Das ist großartig. Ein Durcheinander kann ich handhaben.‘ Ich ging einfach raus und habe es genossen.“