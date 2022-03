Das Gezerre um ihre Abschiebung nach Deutschland hat Anna Sorokin wieder in die Nachrichten gebracht. In einem amerikanischen Videopodcast spricht die 31-Jährige über ihre Betrügerei und Zukunftspläne.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Anna Sorokin ist berühmt. Und wie so ziemlich jeder, der berühmt ist, beschwert sie sich darüber, wie schlimm es sei, berühmt zu sein. "Andere Leute kommen ins Gefängnis und werden in Ruhe gelassen, bei mir wird das niemals der Fall sein; ich bin der öffentlichen Meinung ausgeliefert", sagt sie zu Alexandra Cooper. Cooper ist die Moderatorin des Podcasts Call Her Daddy, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.