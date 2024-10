Anna-Maria Ferchichi , 42, Influencerin, hält ihren Mann, den Rapper Bushido , in so mancher Hinsicht für einen Spießer. „Wenn der Nachbar in Deutschland mal gefeiert hat und um zwei Uhr morgens die Musik noch lief, dann hat er sich nicht gescheut, auch mal die Polizei wegen Ruhestörung zu rufen“, sagte Ferchichi der Deutschen Presse-Agentur. „In den Momenten dachte ich: Wow, der Party-Crasher. Hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich hätte mich geärgert, aber ich hätte nicht die Polizei gerufen.“ Influencerin Ferchichi und ihr Mann, der mit bürgerlichen Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder, mit denen sie in Dubai leben. Auch über die Erziehung der Kinder äußerte sie sich: „Ich glaube, dass Leute uns das gar nicht zutrauen, dass wir Einser-Schüler-Kinder haben und dass unsere Kinder gewissenhaft und sehr erfolgreich ihre Hobbys ausführen.“ Wie andere Eltern auch stünden sie an den Wochenenden um acht Uhr auf dem Fußballplatz.

Detailansicht öffnen (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Sebastian Ströbel, 47, Chef-Bergretter in der gleichnamigen ZDF-Serie „Die Bergretter“, hält sich inzwischen für einen guten Handlanger bei echten Bergrettungseinsätzen. Von den Dreharbeiten und den echten Bergrettern habe er viel gelernt. „Ich weiß, worauf es ankommt, und ich würde – glaube ich – auch die Ruhe bewahren“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Durch die zahlreichen Drehs am Berg habe er eine gewisse Routine bekommen. Gemeinsam mit dem echten Bergretter Heribert Eisl schildert Ströbel in dem kürzlich erschienenen Buch „Bergretter“ (Gräfe und Unzer), was in der Serie Fiktion ist und wie der Bergretter-Alltag in der Realität aussieht. Der Schauspieler verkörpert seit 2014 im ZDF den Chef-Bergretter Markus Kofler.

Detailansicht öffnen (Foto: Andreas Rentz/Getty Images for ZFF)

Veronica Ferres, 59, Schauspielerin, schwärmt vom Filmen mit Pierce Brosnan, dem ehemaligen „James Bond“-Darsteller. Die beiden haben zusammen einen amerikanischen Western gedreht, in dem Brosnan einen Sheriff und Ferres dessen Ehefrau spielt. „The Unholy Trinity“ feiert gerade beim Film Festival in Zürich Premiere. In Deutschland soll er 2025 in die Kinos kommen. „Wenn man sieht, wie Pierce Brosnan seine Stunt-Szenen selber macht, kann man nur sagen: Da kann mancher 20-Jähriger nicht mithalten“, sagte Ferres der Deutschen Presse-Agentur. Der 71-Jährige drehe solche Szenen, ohne zu proben. „Er hat so viel Erfahrung, er schüttelt das aus dem Handgelenk.“

Detailansicht öffnen (Foto: Vianney Le Caer/dpa)

Georgia May Jagger, 32, Designerin und Model, ist zum ersten Mal Mutter geworden. „Unser Sohn Dean Lee Jagger Sedlick wurde am 30. September geboren. Wir sind so verliebt und glücklich und können nicht aufhören, ihn anzustarren“, schrieb Jagger, die eines von vier Kindern von Rocklegende Mick Jagger und Model Jerry Hall ist, auf Instagram. Dazu postete sie mehrere Polaroid-Fotos mit ihrem Nachwuchs. Jagger hatte ihre Schwangerschaft im Juni ihren Fans auf Instagram mitgeteilt. „Geduldiges Warten auf unseren neuen besten Freund“, schrieb das Model. Rocklegende Mick Jagger ist bereits mehrfacher Großvater und auch Uropa.