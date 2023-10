Von Nadine Regel

Nach einer bislang vergleichsweise ruhigen Herbstsaison an den Achttausendern in Nepal und Tibet ereignete sich am Samstag am Shishapangma in Tibet ein tödlicher Unfall. Nach Angaben der nepalesischen Zeitung The Himalayan Times kamen bei einem Lawinenabgang auf etwa 7800 Metern die US-amerikanische Bergsteigerin Anna Gutu und ihr nepalesischer Bergführer Mingmar Sherpa ums Leben. Die New Yorkerin Gina Marie Rzucidlo und Tenjen "Lama" Sherpa, der sie am Berg führte, gelten nach einem zweiten Abgang als vermisst. Zudem soll es mindestens drei verletzte Nepalesen gegeben haben.