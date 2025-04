Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann, Hamburg

Es war kein friedlicher Jahreswechsel für die Kinder der Steakhaus-Erbin Christina Block. In der Neujahrsnacht 2024 fuhr ein Mietwagen in Grasten vor, einem kleinen Ort im Süden Dänemarks. Dort wollten Bruder und Schwester, damals zehn und dreizehn Jahre alt, mit ihrem Vater, dem Unternehmensberater Stephan Hensel, das Feuerwerk anschauen. Vermummte schlagen den Vater nieder, zwingen die Kinder in das Auto, rasen davon, Richtung deutscher Grenze, dann weiter durch die Nacht bis zu einem Bauernhof in Baden-Württemberg. Dort treffen sie ihre Mutter.