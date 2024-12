Anke Engelke , 59, Veganerin, backt für andere unvegan. Die Komikerin verzichtet selbst aus Klimagründen auf tierische Produkte, doch für Gäste backt sie auch mal einen Käsekuchen mit Eiern und Frischkäse. „Ich mache Menschen gerne eine Freude und ich backe viel“, sagte Engelke der Neuen Osnabrücker Zeitung. „Veganerin bin ich ja nur, weil ich nicht weiß, auf was ich sonst verzichten soll.“ Ihre Liste mit „unverzichtbaren Klimakillern“ sei lang: Auf ihr Auto könne sie nicht verzichten, weil sie „in der Familie ein paar Touren machen muss“. Verwandte im entfernten Ausland machten es unmöglich für sie, generell aufs Fliegen zu verzichten – und einmal im Jahr fliege sie innerhalb Europas. Auch ein „Waschmittel voller böser Chemie“ und „ein paar gefährliche Kosmetika“ wolle sie nicht weglassen. Zum Verzicht blieben also nur Inlandsflüge und tierische Produkte übrig.

Guido Cantz, 53, Moderator, tanzt im Dreivierteltakt ins Neue Jahr. Jedes Jahr an Silvester legt er um Mitternacht zusammen mit seiner Frau Kerstin einen Wiener Walzer aufs Parkett. „Das liegt daran, dass wir den Jahreswechsel traditionell im Bergdoktor-Dorf Ellmau verbringen und der österreichische Rundfunk um 24 Uhr immer Wiener Walzer spielt“, sagte der Komiker der Deutschen Presse-Agentur. „Wir tanzen dann zwar mit dicken Schuhen, weil wir da eigentlich im Skiurlaub sind, aber es ist trotzdem jedes Mal ein schöner Moment.“

Jens Lehmann, 55, Ex-Fußballprofi, verkauft offenbar seine Villa. Das Haus am Starnberger See soll von einem Münchner Makler für 12,9 Millionen Euro angeboten werden, wie die Bild exklusiv erfahren haben will. Demnach umfasst das „spektakuläre Villenanwesen“ neun Zimmer und sechs Badezimmer auf 633 Quadratmeter Wohnfläche, einen Spa-Bereich mit Schwimmbad, Sauna und Fitnessgeräten sowie das 3810 Quadratmeter große Parkgrundstück mit einem „atemberaubenden Blick über den Starnberger See“. Im September wurde der ehemalige Nationaltorhüter zu 135 000 Euro Geldstrafe wegen Sachbeschädigung und versuchten Betrugs verurteilt, weil er den Dachbalken an der Garage seines Nachbarn mit einer Kettensäge bearbeitet hatte.

Gal Gadot, 39, Schauspielerin, ist im achten Schwangerschaftsmonat notoperiert worden. Gadot hatte „ein massives Blutgerinnsel im Gehirn“, wie sie in einem Instagram-Post schrieb. Wegen Kopfschmerzen musste sie demnach wochenlang im Bett bleiben, bis bei einem MRT im Februar 2024 das Blutgerinnsel gefunden wurde. „Meine Tochter Ori wurde in diesem Moment der Unsicherheit und Angst geboren“, schreibt die israelische Schauspielerin. „Inmitten eines schwierigen Jahres wollte ich einfach nur durchhalten und leben.“ Der Name ihrer vierten Tochter Ori - auf Hebräisch „mein Licht“ - sei daher eine bewusste Wahl gewesen. Mittlerweile ist Gadot eigenen Angaben zufolge wieder gesund und dankbar für ihr Leben.