13. Dezember 2018, 08:35 Uhr Türkei Mindestens sieben Tote bei Zugunglück in Ankara

In den frühen Morgenstunden ist es nahe dem Stadtzentrum von Ankara zu einem folgenschweren Zugunfall gekommen.

Ein Hochgeschwindigkeitszug war mit einer Lokomotive zusammengestoßen. Offenbar waren beide auf demselben Gleis unterwegs.

Wie es dazu kommen konnte, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet.

Bei einem schweren Zugunglück in der türkischen Hauptstadt Ankara sind mindestens sieben Menschen getötet und 46 verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Provinz Ankara, Vasip Sahin, am Donnerstagmorgen vor Fernsehkameras mit. Demnach entgleiste ein Hochgeschwindigkeitszug gegen 6.30 Uhr (Ortszeit), weil er mit einer Lokomotive zusammengestoßen war, die auf demselben Gleis fuhr.

Die bei dem Zusammenprall freigesetzten Kräfte schoben Zugwagons senkrecht in die Höhe und gegen eine Überführung. Das zeigen Fotos vom Unfallort. Die Konstruktion, die offenbar zu Teilen aus Metallträgern bestand, brach teilweise auf zwei Waggons herunter.

Bilder zeigen zwei umgestürzte Wagen, einer davon quer zu den Gleisen, und die ebenfalls von den Gleisen abgekommene schwere Zugmaschine. Der Unfallort liegt nahe der Station Marsandiz. Ersten Informationen und Bildern zufolge liegt dort unter anderem eine Anlage zur Wartung von Zügen. Sie befindet sich nur wenige Kilometer westlich des Stadtzentrums von Ankara. Provinz-Gouverneur Sahin zufolge war die Lokomotive für eine Kontrollfahrt unterwegs.

Wie schnell der Zug unterwegs war, blieb zunächst unklar. Auch wieso gleichzeitig zwei Züge auf demselben Gleis fuhren, konnten die Behörden noch nicht beantworten. Der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge hat die Staatsanwaltschaft in Ankara eine Untersuchung eingeleitet.

Zugunglücke sind in der Türkei keine Seltenheit. Erst im Juli waren bei einem schweren Unfall in der Nordwesttürkei mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 300 Menschen mussten verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Der Zug mit 362 Reisenden an Bord war entgleist, nachdem Regenfälle das Gleisbett weggespült hatten.