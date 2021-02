Angus Young, 65, schottisch-australischer Gitarrist der Hardrock-Band AC/DC, vermisst die kurzen Schuluniformhosen, in denen er sonst auftritt. "Ich fühle mich in diesem Schüleranzug wohler als in normaler Kleidung. In ihr weiß ich genau, wer ich bin und was ich mache", sagte er dem Nachrichtenportal t-online. Wegen der Pandemie kann die Band gerade nicht auftreten.

Ella Emhoff, 21, US-amerikanische Stieftochter von Vizepräsidentin Kamala Harris, ist jetzt Model. Modisch ist Emhoff bereits bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden aufgefallen, bei der sie einen ausgefallenen karierten Mantel trug. Kurz darauf unterschrieb sie einen Modelvertrag. Bei der New York Fashion Week war sie nun zum ersten Mal auf dem Laufsteg zu sehen.

Erika Rischko, 81, Seniorin aus Nordrhein-Westfalen, hält junge Menschen auf Trab. Die Rentnerin aus Langenfeld nimmt zusammen mit ihrem Mann Tanz- und Fitnessvideos auf und postet sie auf Tiktok. 120 000 Menschen folgen ihr auf dem Videoportal. Man müsse immer in Bewegung bleiben, sagte sie dem Bayerischen Rundfunk. "Nicht irgendwo in der Ecke hängen und Trübsal blasen. Also das ist das Schlimmste."

Billie Eilish, 19, US-amerikanische Sängerin, setzt sich gegen einen Stalker zur Wehr. Eilish ist Medienberichten zufolge gegen ihn in Los Angeles vor Gericht gezogen. Die Behörden hätten per einstweiliger Verfügung ein Kontaktverbot gegen einen 23-jährigen Mann verhängt, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Nach Angaben der Sängerin soll der Mann seit Monaten nahe ihres Elternhauses kampiert und Briefe mit bedrohlichen Inhalten verschickt haben.

Lil Nas X, 21, US-amerikanischer Rapper, blickt auf düstere Zeiten zurück. "2017 wurde ich als Erster in meiner Familie am College angenommen", erzählte er in einer Tiktok-Videoreihe mit dem Titel "My Life Story". "Ich wurde depressiv, hatte keine Freunde." Später seien Angstsymptome dazugekommen und Hypochondrie sei bei ihm festgestellt worden. Sein psychischer Zustand habe sich gebessert, als er 2018 mit der Musik begann und das College abbrach.