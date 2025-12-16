Angelina Jolie , 50, Schauspielerin, zeigt öffentlich, welche Spuren eine Brustoperation auf ihrer Haut hinterlassen haben. „Ich teile diese Narben mit vielen Frauen, die ich liebe“, sagte sie im Interview mit der französischen Ausgabe des Time Magazin . „Ich bin immer berührt davon, wenn ich sehe, wie andere Frauen ihre Narben zeigen.“ Jolie hatte sich vor mehr als zehn Jahren prophylaktisch beide Brüste abnehmen und später die Eierstöcke entfernen lassen, um ein Krebsrisiko zu senken. Ihre Oma, ihre Tante und ihre Mutter waren an Krebs gestorben. Mit der Abnahme ihrer Brüste im Jahr 2013 habe sie andere dazu ermutigen wollen, fundierte Entscheidungen zu treffen. „Gesundheitliche Entscheidungen müssen persönlich getroffen werden, und Frauen müssen über die nötigen Informationen und die Unterstützung verfügen, um diese zu treffen.“ Das solle weder vom Geld noch vom Wohnort abhängen.

Ingrid Noll, 90, Schriftstellerin, findet es albern, nach einem Rezept für ein langes Leben zu suchen. „Wenn sich immer mehr Menschen krampfhaft bemühen, möglichst jung auszusehen, dann ist das doch lächerlich“, sagte sie der Augsburger Allgemeinen. Sie glaube nicht, dass ihr eigenes hohes Alter allein an den Genen liege. Zwar sei ihre Mutter 106 geworden und deren Mutter 104. „Aber mein Vater ist mit 55 Jahren gestorben und viele sagen, ich sehe ihm ähnlich.“ Sie habe das große Glück, dass ihr Kopf noch ganz gut funktioniere, sagte Noll. „Körperlich spüre ich aber schon eine fortschreitende Materialermüdung, wie ich es nenne.“ Sie trage etwa ein Hörgerät und tue sich mit dem Laufen immer schwerer, auch die Sehkraft lasse kontinuierlich nach.

Noah Schnapp, 21, Schauspieler, kultiviert das Rudelgucken unter Kollegen. Die letzte Folge der Serie „Stranger Things“ werde die Crew gemeinsam anschauen, sagte er in der TV-Sendung „Good Morning America“. Schnapp spielt in der Serie Will Byers, eine der zentralen Figuren. Nach fast einem Jahrzehnt erscheint zum Jahresende die letzte Episode der Serie. „Wahrscheinlich werden wir den Rest des Tages, den Rest des Monats weinen.“ Schon das Skript der letzten Folge zu lesen, sei sehr emotional gewesen. „Ich kann es mir nicht einmal vorstellen, wie es sein wird, das zu sehen.“ Nach dem Treffen mit dem Cast wolle Schnapp das Serienfinale noch einmal mit seiner Familie im Kino anschauen.

Moritz Bleibtreu, 54, Schauspieler, war als Kind ein Weihnachtsmuffel. „Das lag daran, dass meine Mutter eine alleinerziehende Schauspielerin war: Heiligabend zu zweit ist immer ein bisschen traurig“, sagte er der Zeitschrift Bunte. Außerdem habe sie an den Feiertagen oft auf der Bühne gestanden. „Ich habe mich immer gefragt: Wer geht denn bitte Weihnachten ins Theater?“ Nicht zuletzt sei seine Mutter der Überzeugung gewesen, Weihnachten sei nur „Bluff und Geldmacherei“. Mit der Geburt seines Sohnes habe er Weihnachten allerdings wiederentdeckt, sagte Bleibtreu. „Zu sehen, wie viel Freude man seinen Kindern und seiner Familie damit machen kann, hat mich total versöhnt, und mittlerweile mag ich es sogar ganz gerne.“

Lina Heider, 12, Hochbegabte, zahlt jetzt Opportunitätskosten an der Universität Bonn. Statt mit gleichaltrigen Mitschülern in der Schule zu sitzen, studiert sie Volkswirtschaftslehre. „Es macht Spaß und ist besser als in der Schule.“ Dort habe sie sich zuletzt „durchgehend gelangweilt“. Im Sommer hatte sie als Elfjährige und damit wohl jüngste Abiturientin Deutschlands ihr Abschlusszeugnis erhalten. Heiders Hochbegabung war schon früh aufgefallen: Nach Angaben der Familie wollte sie im Alter von einem Jahr Bücher mit viel Text vorgelesen bekommen. Mit zwei Jahren habe sie schon bis zehn rechnen können. Mit elf Jahren hat sie den Angaben zufolge unter anderem „Faust I“ und „Faust II“ gelesen. In der Schule sprang sie von der ersten in die fünfte Klasse, von dort in die achte, zehnte, elfte und schließlich zwölfte. Nebenbei hatte sie Uni-Kurse belegt.