Angelina Jolie , 49, Mrs. Smith, und Brad Pitt , 61, Mr. Smith, firmieren nun auch offiziell nicht mehr unter „Brangelina“. Nach acht Jahren Gerichtsstreit haben die beiden Schauspieler die Scheidungspapiere am 30. Dezember unterschrieben, wie es in einem Statement von Jolies Anwalt James Simon heißt, das mehreren US-Medien vorlag. Jolie sei erschöpft, aber auch erleichtert, dass dieser Teil eines langen Prozesses nun vorbei sei, zitierte unter anderem das People -Magazin aus der Erklärung von Jolies Anwalt . Jolie habe die Scheidung von Pitt vor mehr als acht Jahren eingereicht und mit ihren Kindern alle Besitztümer verlassen, die sie zuvor mit Pitt geteilt hatten, hieß es weiter. „Seit dieser Zeit konzentriert sie sich darauf, Frieden und Heilung für ihre Familie zu finden.“ Brangelina galt über viele Jahre als das Glamour-Paar Hollywoods schlechthin. Sie hatten sich am Set des Films „Mr. und Mrs. Smith“ (2005) kennengelernt und 2014 geheiratet.

(Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP)

Rihanna, 36, barbadische Sängerin, feiert sich für ihre Abstinenz. „Ich habe das ganze Jahr nichts getrunken! Ich habe das ganze Jahr nichts getrunken“, verkündete sie in einem Video, das sie auf Instagram veröffentlichte und das sie beim Feiern in der Silvesternacht zeigt. Der Fakt scheint ihr wichtig zu sein, denn es ist das Erste, was sie sagt, nachdem sie den Countdown zum neuen Jahr heruntergezählt hat. Den Post unterschrieb Rihanna mit „Neues Jahr, neues Ich“.

(Foto: Ida Marie Odgaard/dpa)

Frederik X., 56, dänischer König, ist als sein eigenes Beweismittel im Fernsehen aufgetreten. „Kann die Neujahrsansprache von jemand anderem als Königin Margrethe gehalten werden?“, fragte Frederik bei der Live-Übertragung am Silvesterabend. Es war seine erste Neujahrsansprache, seit er das Amt von seiner Mutter Margrethe übernommen hatte. Margrethes Ansprachen am Silvesterabend besaßen in Dänemark Kultstatus wie in Deutschland wohl nur „Dinner for One“. Im Vorjahr hatte sie dann völlig überraschend ihre Abdankung nach 52 Jahren auf dem Thron angekündigt. Frederik X. meisterte die Neujahrsansprache nun mit ruhigen und ausbalancierten Worten. Er bedankte sich für die Unterstützung seiner Landsleute, machte auf die Zusammengehörigkeit in seinem Königreich und auch auf die derzeitige Weltlage aufmerksam. „Wir verfolgen die Entwicklungen im Nahen Osten mit angehaltenem Atem und fühlen mit den vielen Familien, die leiden. In Europa – nicht weit von hier – kämpft das ukrainische Volk tapfer für seine Freiheit – und für unsere.“