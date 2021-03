Von Oliver Klasen und Mareen Linnartz

Kurze Sätze, klare Kante, kein Abwiegeln - was Angela Merkel am Mittwoch sagte, nennen manche schon "historisch". Sie revidierte mit großen Worten, was einen Tag zuvor erst beschlossen worden war, den sogenannten "Oster-Lockdown". Der sei "einzig und allein" ihr Fehler und werde nun doch nicht stattfinden, sie bitte die Bürger dafür "um Verzeihung". In der Rangliste gelungener öffentlicher Entschuldigungen dürfte sie damit ziemlich weit oben landen, zumindest deuten das die ersten Reaktionen darauf an. Öffentlich "Sorry" zu sagen, ist eine Kunst, die nicht jeder wirklich beherrscht. Ein Überblick prominenter Abbitten.