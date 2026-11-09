Andy Serkis , 62, Schauspieler, sucht eine seiner Rollen noch im Schlaf heim. „Ich habe einfach so eine lange Zeit mit Gollum gelebt“, erklärte der britische Schauspieler und Regisseur i m Interview mit The Sunday Times . Serkis verkörperte Gollum in den „Der Herr der Ringe “-Filmen und meint nun: „Es war verrückt, wieder zu der Figur zurückzukehren, die ich vor 26 Jahren gespielt habe.“ Er sei ohnehin ein „furchtbarer Schläfer“ und denke nachts oft nach, die Rückkehr in die Rolle mache ihm sein Leben da nicht leichter. Für den neuen Ableger der Fantasy-Reihe „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“ schlüpfte Serkis noch einmal in die Rolle des abtrünnigen Hobbits und führte auch Regie. Der Film soll im Dezember 2027 in den US-Kinos erscheinen.

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Heino, Sänger, 87, will mit dem Papst über seine Frau geplaudert haben. Hannelore wäre stolz auf seine Begegnung mit dem Heiligen Vater im Januar gewesen, so sagte der Sänger in einem Video auf Instagram. Mit dem Video gedachte der Sänger ihrer zum dritten Todestag. Seine bisher mehr als 250 Kirchenkonzerte seien Hannelores Idee gewesen, erklärte er. Die Sängerin und Schauspielerin Hannelore Auer war die dritte Frau von Heinz Georg Kramm alias Heino. Gegenüber der Katholischen Nachrichtenagentur meinte Heinos Manager Helmut Werner nun, der Papst habe Heino auf Deutsch begrüßt. In Klagenfurt werden demnächst private Gegenstände der Kramms versteigert. Der Erlös soll laut Medienberichten dem dreijährigen Sohn des 42-jährigen Heino-Managers zugutekommen.

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Kim Kardashian, 46, löst mit einem Adventskalender Wirbel aus. Auf Social Media beschwerten sich zahlreiche User, der Kalender, den Kardashian für ein von ihr mitgegründetes Modeunternehmen erstellte, sei nicht annähernd die 148 US-Dollar wert, die er koste. Die Fenster enthielten lediglich Kleinkram wie Haargummis, Schlüsselanhänger oder Haarspangen. Das Modeunternehmen versucht jetzt, mit Gutscheinen und Rückerstattungen die Aufregung etwas zu mildern. Ein User schrieb, hinter den Türchen entdecke man das, „was ich auf dem Boden finde, wenn ich mein Bett von der Wand wegrücke“.