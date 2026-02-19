Andrew Mountbatten-Windsor soll britischen Medien zufolge von der Polizei festgenommen worden sein. Wie zunächst die BBC berichtet hat, wurden Polizeiwagen in Sandringham in Norfolk gesehen, wo Andrew seit seinem Ausschluss aus dem britischen Königshaus lebt. Der BBC zufolge soll er wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch verhaftet worden sein - ausgerechnet an seinem Geburtstag.

Auch die Nachrichtenagentur dpa berichtet von der Festnahme. Eine Stellungnahme des Buckingham-Palastes gibt es bislang nicht. Die Vorwürfe gegen Andrew sollen in Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal stehen. Ihm wird vorgeworfen, in seiner einstigen Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergeleitet zu haben. Andrew selbst hat sich dazu bislang nicht geäußert.

Epstein-Skandal : Starmer will, dass Andrew Mountbatten-Windsor vor dem US-Kongress aussagt Neu veröffentlichte Akten belasten den ehemaligen Prinzen abermals schwer. Der britische Premier drängt ihn, sich an der Aufklärung der Vorwürfe zu beteiligen. Wird sich das gestürzte Mitglied der britischen Monarchie darauf einlassen?

Der 2019 in Haft gestorbene US-Finanzier Jeffrey Epstein betrieb über Jahre einen Missbrauchsring, dem eine bis heute unbekannte Zahl von Frauen und Mädchen zum Opfer fiel. Er unterhielt enge Kontakte zur High Society – und war mit Andrew jahrelang befreundet. In dem jüngst veröffentlichten Datensatz der Epstein-Akten waren zahlreiche neue Details ans Licht gekommen. Andrew wies die Vorwürfe gegen ihn immer zurück.

Eines der Epstein-Opfer, Virginia Giuffre, warf Andrew vor, sie mehrmals missbraucht zu haben, unter anderem als Minderjährige. Auch diese Vorwürfe wies Andrew stets zurück, eine Zivilklage der mittlerweile gestorbenen Giuffre endete in einem Vergleich.

Seine Titel und Ehren hat Andrew aufgrund der Verwicklungen verloren. Erst vor wenigen Tagen musste er seine Umzugskartons packen und aus der Royal Lodge in Windsor ausziehen – verfügt hatte das sein älterer Bruder, König Charles III. In seine neue Bleibe in Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk ist er als Andrew Mountbatten-Windsor eingezogen.