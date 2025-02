Andrew Tate will bald Großbritannien regieren – obwohl er in Rumänien unter Hausarrest steht. Über eine Anklage wegen Menschenhandels und Vergewaltigung, die nun trotz vieler Beweise zu scheitern droht.

Von Lina Verschwele, Bukarest

Wer sie nicht kennt, könnte die kleine Gruppe vor Saal Nummer 243 im Gericht von Bukarest für Hollywoodstars halten, die auf eine Preisverleihung warten. Zwei Bodyguards lungern herum, die beiden Frauen auf der Bank tragen High Heels, teure Handtaschen und aufwendiges Make-up, der Mann am Fenster hat ein weißes Tuch in seiner Sakkotasche drapiert. Der andere Mann, unter dessen Rollkragenpulli sich die Muskeln abzeichnen, trägt auch im Gerichtsgebäude seine Sonnenbrille. Sie gehört zu seinem Repertoire, genau wie Zigarren, dicke Autos und inzwischen auch Besuche vor Gericht. Der Mann, der an diesem Januarmorgen den Flur im Gericht zu seinem roten Teppich macht, ist Andrew Tate: britischer Influencer mit mehr als zehn Millionen Followern auf X, 38 Jahre alt, selbst ernannter König toxischer Männlichkeit. Und Angeklagter in einem der meistbeachteten Strafverfahren Europas.