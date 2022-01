Glücklichere Zeiten: Die Queen, Andrew in Admiralsuniform und weitere Mitglieder der Royal Family verfolgen 2019 die "Trooping of the Colour"-Zeremonie.

Von Michael Neudecker, London

Mensch und Monarchie zu trennen war immer eine hervorragende Eigenschaft der britischen Königin Elizabeth II., es gab Zeiten in ihrer langen Regentschaft, da waren Mensch und Monarchie so weit voneinander entfernt, dass nicht klar war, ob sie je wieder zueinanderfinden. Die Monarchie ist wichtiger als Einzelschicksale, das war immer ihre Regel, weshalb der Schritt, den sie am Donnerstagabend vollzog, nur folgerichtig war. Die Queen entschied, ihrem Sohn Andrew sämtliche militärische Ehrentitel zu entziehen, außerdem darf er sich künftig nicht mehr "His Royal Highness", Seine Königliche Hoheit, nennen.