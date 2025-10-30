„Seine Majestät hat heute ein formelles Verfahren zur Aberkennung der Titel und Ehrenzeichen eingeleitet“, heißt es darin. Künftig werde Prinz Andrew den Namen Andrew Mountbatten Windsor tragen. Aus der Royal Lodge, einer Luxusimmobilie in Windsor, in der er laut Medienberichten mietfrei mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson wohnt, müsse er ausziehen, berichtet die BBC weiter. Er werde in eine private Unterkunft ziehen. Medienberichten zufolge wird er künftig in einem Haus auf dem privaten Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk wohnen. Die Kosten dafür trägt demnach der König.

Die Entscheidung des britischen Königs, den Titel zu entziehen, hat mit Enthüllungen über das Verhältnis zwischen Andrew und dem inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu tun. Eines der Opfer Epsteins, Virginia Giuffre, hatte Andrew vorgeworfen, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Der Bruder von König Charles III. bestreitet die Vorwürfe.

Kurz vor der Veröffentlichung von Giuffres Memoiren legte der Prinz seinen Titel als Herzog von York und weitere Ehrungen nieder. Er reagierte damit wohl auf Druck seines Bruders und des Thronfolgers Prinz William. Finanzier Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, beging mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle in New York offiziellen Angaben zufolge Suizid.

Einem BBC-Bericht zufolge soll Andrew außerdem vor einigen Jahren Epstein und den Produzenten Harvey Weinstein in der Royale Lodge in Windsor empfangen haben. Auch Epsteins Gehilfin und ehemalige Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell soll dabei gewesen sein. Ein Bild soll das Trio im Garten des Anwesens zeigen – zwei Monate, nachdem in den USA ein Haftbefehl gegen Epstein wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen erlassen worden sei. Medienberichte darüber, dass Andrew und Sarah Ferguson aus dem Anwesen ausziehen müssen, gab es schon länger.