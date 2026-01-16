Zum Hauptinhalt springen

Andrew Mountbatten-WindsorAbgeschoben auf den Bauernhof

Lesezeit: 2 Min.

Hier soll Andrew künftig wohnen: Marsh Farm.
Hier soll Andrew künftig wohnen: Marsh Farm. (Foto: Louis Wood/Imago/News Licensing)

Nach seinen Titeln verliert Andrew auch seinen Wohnsitz: König Charles will seinen Bruder in der renovierungsbedürftigen Marsh Farm einquartieren – für den Ex-Prinzen eine Demütigung.

Von Alexander Menden

Kontext ist alles im Leben. Für viele Menschen wäre wahrscheinlich das Angebot sehr attraktiv, in einem Farmhaus mit vier Schlafzimmern, vier Badezimmern und zwei Empfangsräumen zu leben, noch dazu auf dem Gelände des königlichen Anwesens Sandringham. Für Andrew Mountbatten-Windsor, bis vor Kurzem Prinz Andrew, Herzog von York, ist es gleichbedeutend mit einer öffentlichen Degradierung. Und genau das ist auch der Sinn der Umzugspläne, die sein Bruder König Charles III. für ihn gefasst hat: Andrew soll so rasch wie möglich in ein Marsh Farm genanntes Haus im englischen Norfolk einziehen und damit auch hinsichtlich seiner Unterkunft den verordneten Schritt in die Bürgerlichkeit vollenden.

