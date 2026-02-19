Zum Hauptinhalt springen

Andrew Mountbatten-WindsorEine Festnahme für die Geschichtsbücher

Lesezeit: 4 Min.

Am Donnerstag hielten mehrere Fahrzeuge vor Andrews Unterkunft - und nahmen am Ende den Ex-Prinzen mit.
Am Donnerstag hielten mehrere Fahrzeuge vor Andrews Unterkunft - und nahmen am Ende den Ex-Prinzen mit. (Foto: Peter Nicholls/Getty Images)

Seit Jahrhunderten ist kein Mitglied des britischen Königshauses festgenommen worden. Dann halten an einem Februarmorgen Polizeiwagen vor Andrews Unterkunft in Sandringham. Über einen Tag von historischer Tragweite.

Von Alexander Menden

Die Pressemitteilung, welche die Thames Valley Police am Donnerstagmorgen herausgab, war wie üblich im trockenen Behördenstil gehalten. Doch das, was sie beschrieb, war beispiellos: „Im Rahmen unserer Ermittlungen haben wir heute (19.2.) einen Mann in seinen Sechzigern aus Norfolk wegen des Verdachts von Amtsvergehen festgenommen und führen Durchsuchungen bei Adressen in Berkshire und Norfolk durch. Der Mann befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.“

Epstein-Akten
:Jeffrey Epstein und seine königlichen Freunde

Gleich mehrere Königshäuser sind wegen Kontakten zu dem verurteilten Sexualstraftäter in Misskredit geraten. William und Kate äußern sich nun erstmals öffentlich zu den Enthüllungen – in knappen Worten, und doch sehr vielsagend.

SZ PlusVon Alexander Menden

