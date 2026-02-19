Die Pressemitteilung, welche die Thames Valley Police am Donnerstagmorgen herausgab, war wie üblich im trockenen Behördenstil gehalten. Doch das, was sie beschrieb, war beispiellos: „Im Rahmen unserer Ermittlungen haben wir heute (19.2.) einen Mann in seinen Sechzigern aus Norfolk wegen des Verdachts von Amtsvergehen festgenommen und führen Durchsuchungen bei Adressen in Berkshire und Norfolk durch. Der Mann befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.“
Andrew Mountbatten-WindsorEine Festnahme für die Geschichtsbücher
Seit Jahrhunderten ist kein Mitglied des britischen Königshauses festgenommen worden. Dann halten an einem Februarmorgen Polizeiwagen vor Andrews Unterkunft in Sandringham. Über einen Tag von historischer Tragweite.
Von Alexander Menden
