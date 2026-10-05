Andrew Mountbatten-Windsor , 66, Ex-Prinz, legt sich mit der Polizei an. Der Bruder von König Charles, der wegen seiner Verwicklungen in den Skandal um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein praktisch alle Titel und Ehren verloren hat, will die Aufhebung der damaligen Durchsuchungsbeschlüsse erreichen, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. An diesem Donnerstag soll dazu eine Anhörung stattfinden. Andrew war am 19. Februar – an seinem 66. Geburtstag – in seinem damaligen Anwesen festgenommen worden. Er steht unter Verdacht, in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter der britischen Regierung sensible Informationen an Epstein weitergegeben zu haben. Mittlerweile prüfen die Ermittler auch Vorwürfe zu möglichem sexuellem Fehlverhalten des jüngeren Bruders von König Charles III. Die britische Zeitung The Telegraph hatte zuvor berichtet, dass Mountbatten-Windsor die Erlaubnis erhalten habe, gerichtlich überprüfen zu lassen, ob die Thames Valley Police bei den Durchsuchungen im Februar rechtmäßig gehandelt habe.

Seine Stimme und die Gitarre, mehr braucht Reinhard Mey (hier auf einem Bild aus dem Jahr 2014) nicht für sein neues Album. Foto: Swen Pförtner/dpa

Reinhard Mey, 83, Liedermacher, kann vielleicht doch wie Orpheus singen. Der Musiker steht mit seinem neuen Album „Schatzhauser“ jedenfalls auf Platz eins der deutschen Albumcharts – mit einem Rekord: „Kein deutscher Künstler war jemals älter, als ihm dieses Kunststück gelang“, schreibt die Bild. Es sei insgesamt das fünfte Mal, dass Mey diese Position erreicht. „Schatzhauser“, das am 25. September erschienen ist, enthält sehr melancholische Töne. Erstmals in seiner fast 60-jährigen Karriere hat der Liedermacher ein Album komplett allein im Studio aufgenommen – nur mit seiner Stimme und seiner Gitarre, ganz ohne Orchester oder andere Musiker.

Foto: Scott A Garfitt/Invision/dpa

Kim Kardashian, 45, Reality-TV-Darstellerin, legt Wert auf die richtige Betonung. „Ich war tatsächlich fünf Jahre lang Single“, sagte sie im Interview der Times. Sie habe „wirklich keine Eile“ gehabt und sich „wirklich nicht leer gefühlt“. „Ich hatte das Gefühl, diese Zeit für mich zu brauchen. Ich wollte vollständig heilen und einfach an mir selbst arbeiten“, zitierte die britische Tageszeitung den US-Promi weiter. Kardashian war fast sieben Jahre lang mit dem polarisierenden US-Rapper Kanye West verheiratet. 2021 reichte sie dann die Scheidung ein.