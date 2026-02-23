Schon unter normalen Umständen legen die britischen Medien jede Äußerung von Mitgliedern der Familie Windsor auf die Goldwaage. Derzeit sind die Umstände für die britischen Royals alles andere als normal. Darum war es wenig überraschend, dass die Daily Mail eine kurze Äußerung von Prinz William bei der Verleihung der britischen Bafta-Filmpreise am Sonntag zur Schlagzeile erhob: Auf die Frage, ob er schon den stark die Tränendrüsen beanspruchenden Film „Hamnet“ gesehen habe, antwortete der Prince of Wales: „Ich muss dazu in einem ruhigen Gemütszustand sein, und das bin ich im Moment nicht. Ich werde ihn mir für später aufheben.“