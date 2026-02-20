Am Donnerstagabend um 19 Uhr Ortszeit verließ Andrew Mountbatten-Windsor die Polizeiwache von Aylsham in Norfolk. Als der Wagen anfuhr, der ihn zu seiner derzeitigen Unterkunft Wood Farm zurückbringen sollte, gelang einem Pressefotografen ein Schnappschuss durch die Windschutzscheibe. Er zeigt einen tief in den Rücksitz gesunkenen, seltsam steif zurückgelehnten Mann, dessen Miene der eines Kaninchens gleicht, das panisch in die Scheinwerfer eines heranrasenden Autos starrt. „Jetzt schwitzt er doch“, titelte die Sun am Freitag – ein sarkastischer Verweis auf Andrews Behauptung, er schwitze nie, die er 2019 in einem desaströsen BBC-Interview aufgestellt hatte.