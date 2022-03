Von Gianna Niewel, Frankfut

Am frühen Morgen des 17. April 2009 bringt ein Mann den Müll raus und wird erschossen. Der Täter geht ins Haus, ins Schlafzimmer, wo die Ehefrau des Mannes im Bett liegt, er schießt ihr in die Stirn, in den Oberarm, ein Projektil wird später im Kissen gefunden werden, dann geht er weiter, ins Zimmer der Tochter, und feuert auch auf sie. Zwei Mal. Die Schüsse verletzten die Tochter schwer, aber sie schafft es, sich in den Vorgarten zu schleppen, wo sie zusammengekauert liegen bleibt. Eine Nachbarin findet sie. Zwei Jahre später, im Juli 2011, verurteilt das Landgericht Darmstadt den Nachbarn der Familie, Andreas Darsow, wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft.