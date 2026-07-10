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AndalusienMindestens zwölf Tote bei Waldbrand im Süden Spaniens

Auch in den Vorjahren kam es in Andalusien immer wieder zu Waldbränden. (Archivbild)
Auch in den Vorjahren kam es in Andalusien immer wieder zu Waldbränden. (Archivbild) Álex Zea/EUROPA PRESS/dpa

Immer wieder kommt es im Sommer in Spanien zu schweren Waldbränden. Im Süden des Landes hat ein Feuer nun mehrere Menschen das Leben gekostet.

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Bei einem Waldbrand im Süden Spaniens sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Notdienst der Region Andalusien in der Nacht auf der Plattform X mit. Einige der Opfer wurden den Angaben zufolge in Fahrzeugen aufgefunden.

Der Brand war am Nachmittag in der rund 300 Kilometer nordöstlich von Málaga gelegenen Gemeinde Los Gallardos in der Provinz Almería ausgebrochen, wie die Regionalregierung mitteilte. Der regionale Gesundheitsminister Antonio Sanz sprach von einer „beispiellose Tragödie“ - es sei der Waldbrand „mit den bislang schwersten Folgen“ in Andalusien. „Der Schmerz ist unermesslich. Andalusien trauert, und unser Herz ist bei Almería und allen Betroffenen.“

Nach Angaben des Ministers sind derzeit rund 150 Feuerwehrleute mit fünf Löschfahrzeugen sowie weitere Rettungskräfte in Los Gallardos im Einsatz. Die Bewohner mehrerer Ortschaften seien vorsorglich in Sicherheit gebracht worden.

In Spanien wüten derzeit eine ganze Reihe von Waldbränden. Seit Jahresbeginn haben dort großflächige Feuer bereits mehr als 50 000 Hektar Land zerstört, wie Daten des Waldbrand-Informationssystems der Europäischen Kommission (EFFIS) zeigen.

© SZ/dpa/gelu - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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