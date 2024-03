Kurz vor Weihnachten erschoss ein Amokläufer an der Prager Uni 14 Menschen. Um den Studentinnen und Studenten die Rückkehr an den Ort des Schreckens zu erleichtern, hat die Fakultät eine ungewöhnliche Helferin engagiert.

Von Deborah Hohmann, Prag

Als Nicole R. ein paar Wochen nach dem Amoklauf zum ersten Mal wieder in der Uni saß, konnte sie sich kaum konzentrieren. Immer wieder, so erzählt sie es, wanderte ihr Blick zur Tür des Raumes. Der Tatort, das Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät der Uni Prag, war zu diesem Zeitpunkt noch gesperrt, sie traf sich mit einigen Kommilitoninnen und Kommilitonen aus ihrem Französischseminar in einem anderen Teil der Hochschule und saß an diesem Tag direkt neben dem Eingang. "Wenn jetzt jemand mit einer Pistole reinkommt", sei es ihr durch den Kopf gegangen, "dann bin ich die erste, die er erschießt."