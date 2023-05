© dpa

Direkt aus dem dpa-Videokanal

Amoklauf in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas. Bei einem Amoklauf an einem geschäftigen Samstagnachmittag tötet ein Schütze in Allen, einem Vorort der Stadt Dallas, acht Menschen und wird kurz darauf selbst erschossen. Mehrere Menschen werden verletzt.