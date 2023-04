Hamburg:Hätte der Amoklauf doch verhindert werden können?

Von Ulrike Nimz und Jana Stegemann

Am Tag nach dem schwersten Verbrechen in der jüngsten Geschichte der Stadt sitzt Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) im Polizeipräsidium vor Journalisten und ringt um Fassung. In der Nacht zuvor hat ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas in der Gemeinde ein Blutbad angerichtet, nur wenige Minuten von hier. Acht Menschen sind tot, darunter der Täter. Weitere ringen in Krankenhäusern ums Überleben. Nur wenige Stunden später legen Staatsanwaltschaft, Staatsschutz und Polizei dar, was bis dahin bekannt ist.