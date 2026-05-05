Am Montagnachmittag ist ein 33 Jahre alter Mann in der Leipziger Innenstadt mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann sind tot. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei Leipzig wurden sechs Menschen verletzt, zwei davon schwer. Der Fahrer konnte nach knapp 500 Metern gestoppt werden und wurde festgenommen.

Inzwischen hat die Polizei weitere Details zum Täter veröffentlicht. Demnach sei Jeffrey K. dieses Jahr bereits polizeilich aufgefallen, unter anderem wegen Bedrohung und wegen „ehrverletzender Delikte im sozialen Umfeld“. Dabei handelt es sich um Vorfälle ohne körperliche Gewalt, etwa Beleidigungen oder Herabwürdigungen. Ermittlungs- oder Strafverfahren waren daraus bislang nicht hervorgegangen. Im Bundeszentralregister gebe es für den Beschuldigten keine Eintragungen.

Der Mann war vor der Tat in psychiatrischer Behandlung

Am 17. April habe es einen Polizeieinsatz nach einem Anruf des 33-jährigen Deutschen gegeben, berichtet die Leipziger Volkszeitung unter Berufung auf die Behörden. Anschließend wurde er demnach wegen seines psychischen Zustandes und mit seiner Zustimmung in einem Fachkrankenhaus aufgenommen. Nach Angaben des Sozialministeriums in Dresden ist der Mann Ende April entlassen worden. „Während der Zeit dieses Aufenthalts in der Klinik bestand keine Eigen- oder Fremdgefährdung. Es lagen damit keine medizinischen Gründe vor, den Patienten, der sich freiwillig in der Klinik aufhielt, am Verlassen der Klinik zu hindern und damit gegen seinen Willen festzuhalten“, teilte das Ministerium mit.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach der Amokfahrt gegen den Mann wegen zweifachen Mordes und mehrfachen Mordversuchs. Er war nach der Tat vorläufig festgenommen worden. Ein Ermittlungsrichter soll im Laufe des Tages über die Dauer der Freiheitsentziehung entscheiden.

Zu den Hintergründen der Tat gibt es weiterhin keine gesicherten Erkenntnisse. Hinweise auf ein politisches oder religiöses Motiv liegen nach Angaben der Ermittler nicht vor. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort dauern an. Die abgesperrten Bereiche in der Leipziger Innenstadt sollen voraussichtlich im Laufe des Tages wieder freigegeben werden.

Mehrere Gedenkveranstaltungen in Leipzig

Spitzenvertreter aus Politik, Kirchen und Gesellschaft gedachten in der Leipziger Nikolaikirche am Dienstagabend der Opfer der Todesfahrt durch die Fußgängerzone. Drei Augenzeugen der mutmaßlichen Amokfahrt berichteten bewegt im Gottesdienst von ihren Eindrücken des Vorabends und beteten für Zusammenhalt. Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz und der katholische Bischof Heinrich Timmerevers sowie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zeigten sich betroffen.

Der leitende Pfarrer der Nikolai- Kirche, Sebastian Feydt, sagte in der vollen Kirche: „Wir denken an alle, die innerlich und äußerlich getroffen sind. Mitten in dem tragischen Geschehen gestern konnten wir aber auch eine große Nähe und riesengroße Hilfsbereitschaft erleben – das zeichnet unsere Stadt aus.“ Bischof Bilz ergänzte in der Predigt, die Bilder der Tragödie dürften nicht die Oberhand behalten.

Schon am Mittag gedachten mehr als 1000 Menschen an der Universität Leipzig der Opfer der Amokfahrt. Die „martialische Tat“, nur einen Steinwurf von der Uni entfernt, „raubt uns die Leichtigkeit des Daseins“, sagte der Universitätsprediger Andreas Schöne bei einer Gedenkandacht in der Universitätskirche St. Pauli. „Es hätte ein guter Tag werden können, dann dieser Riss.“

Mehr als 1000 Menschen nahmen an einer Gedenkveranstaltung im Paulinum der Universität Leipzig teil. Jan Woitas/dpa

Vor dem Uni-Gebäude Paulinum, das sich zu einem zentralen Gedenkort entwickelt hat, legen Menschen Blumen und Kerzen nieder. Auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung stellte dort eine Kerze ab. Die Flaggen am Neuen Rathaus wurden auf halbmast gesetzt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zeigte sich tief betroffen. „Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien“, teilte er mit. Sachsens Opferbeauftragte Iris Kloppich bot den Betroffenen Unterstützung an.

Eine Mitarbeiterin des Kriseninterventionsteams begleitet Trauernde an der Gedenkstätte vor dem Paulinum. Jens Schluter/AFP

Für Dienstag sind noch mehrere Gedenkveranstaltungen geplant. In der Nikolaikirche soll um 17 Uhr eine ökumenische Andacht stattfinden, an der neben Kretschmer auch Innenminister Schuster und Oberbürgermeister Jung teilnehmen wollen. Zuvor wollen Kretschmer und Jung gemeinsam Blumen vor dem Paulinum niederlegen.