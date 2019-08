Die Amokfahrt eines Mannes in Texas endet nahe eines Kinokomplexes in der Stadt Odessa.

Tödliche Schüsse in den USA - und schon wieder trifft es Texas: Am Samstagnachmittag hat mindestens ein Täter aus einem Fahrzeug heraus gefeuert und dabei mindestens fünf Menschen getötet und 21 weitere verletzt. Tatorte waren unter anderem die Schnellstraße Interstate 20 und der Highway 191, der die Städte Midland und Odessa im Westen des Bundesstaates verbindet. Wie US-Medien berichten, hatte der Schütze zunächst ein Postauto entführt - die Amokfahrt begann dann gegen 16 Uhr (Ortszeit) bei einer Verkehrskontrolle. Gegen 18.30 Uhr verkündete die Polizei von Midland, ein Verdächtiger sei tot.

Zwischenzeitlich hatte es Berichte über einen zweiten Schützen und ein weiteres gesuchtes Fahrzeug gegeben - einen goldfarbenen Pick Up. Bei einer Pressekonferenz sagte der Polizeichef von Odessa, Michael Gerke, möglicherweise seien entsprechende Zeugenaussagen der chaotischen Situation zuzuschreiben. "Wir gehen davon aus, dass wir die Gefahr gebannt haben, aber wir können es nicht mit 1000-prozentiger Sicherheit sagen." Die zweieinhalbstündige Amokfahrt endete nahe eines Kinokomplexes in Odessa.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich Gerke zufolge um einen Mann Mitte 30. Zu seinem möglichen Motiv machte er keine Aussage. Auch wie er starb, wollte der Polizeichef nicht sagen. Unter den Opfern sind den Angaben zufolge ein State Trooper (die lokale Behörde kontrolliert vor allem die Fernstraßen) sowie Beamte der Polizei von Midland und Odessa. Der Schütze feuerte aber auch auf Passanten und andere Autofahrer.

Erst vor knapp einem Monat hatte Texas eines der tödlichsten Mass Shootings seiner Geschichte erlebt: Bei der fremdenfeindlich motivierten Tat in der Grenzstadt El Paso starben 22 Menschen. An diesem Wochenende sind die Straßen in ganz Amerika besonders voll: Am Montag ist Labor Day, ein nationaler Feiertag - viele Amerikaner nutzen das verlängerte Wochenende für einen Ausflug oder Kurztrip. Midland und Odessa liegen etwa 32 Kilometer voneinander entfernt, die Städte haben zusammen etwa 263 000 Einwohner.

Der New York Times zufolge brach an den Orten, an denen Schüsse fielen, Panik und Chaos aus. Die Zeitung schildert eine dramatische Szene vor einem Restaurant in Odessa: Mehrere Menschen eilten dort einem verletzten Kleinkind in einem Auto zur Hilfe. Hinzugekommene Rettungskräfte hätten festgestellt, dass das Kind an der Schulter getroffen worden sei. "Sie war bei Bewusstsein, aber über und über mit Blut beschmiert. Es war furchtbar, so etwas zu sehen", zitiert das Blatt einen Restaurantmitarbeiter.

US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, Justizminister William Barr habe ihn über den Vorfall informiert. Die Bundespolizei FBI befasse sich mit dem Fall. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, verurteilte die Gewalttat als "sinnlosen und feigen Angriff". Er werde nicht zulassen, dass Texas von "Hass und Gewalt" überzogen werde. Abbott will am Sonntag nach Odessa reisen, um sich vor Ort ein Bild der Lage zu verschaffen.