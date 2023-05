© dpa

Amnesty beklagt höchste Zahl an Hinrichtungen seit fünf Jahren. In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht beklagt die Organisationen Amnesty International einen Anstieg der Zahl der Hinrichtungen im vergangenen Jahr. Der Wert sei die höchste Zahl an Hinrichtungen seit fünf Jahren.