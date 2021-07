Detailansicht öffnen (Foto: Dan Kitwood/Getty Images)

Amber Heard, 35, US-Schauspielerin, legt Wert darauf, dass ihr Kind nichtehelich ist. Auf Instagram teilte Heard ein Foto von sich und ihrer neu geborenen Tochter Oonagh Paige. Laut US-Medienberichten wurde das Baby von einer Leihmutter zur Welt gebracht. Heard schrieb zu dem Foto. "Ich wollte es zu meinen eigenen Bedingungen machen." Sie hoffe, dass die Gesellschaft an einem Punkt ankomme, an dem man keinen Ehering brauche, um Kinder zu haben. Das Mädchen sei bereits am 8. April zur Welt gekommen. Heard ist seit Anfang 2020 mit der Kamerafrau Bianca Butti zusammen. Zuvor war sie mit ihrem Schauspielkollegen Johnny Depp, 58, verheiratet. Das Paar trennte sich 2016 nach 15 Monaten Ehe und machte zuletzt mit einem wochenlangen Gerichtsprozess Schlagzeilen.

Detailansicht öffnen (Foto: Joan Monfort/dpa)

Lionel Messi, 34, sechsmaliger Weltfußballer aus Argentinien, hat ein kurioses Vertragsangebot bekommen. Der Íbis Sport Club aus der brasilianischen Stadt Paulista, der sich als "schlechteste Mannschaft der Welt" bezeichnet, will ihn für 15 Jahre verpflichten. Auf Twitter legte der Verein die Vertragsbedingungen dar: Messi dürfe nicht die Nummer zehn tragen, weil sie nach dem außerordentlich erfolglosen Mauro Shampoo nicht mehr vergeben werde, dürfe keine Tore schießen, nicht Meister werden und müsse dreimal vor dem Spiegel schwören, dass Pelé besser ist als Maradona. Messi ist nach dem Auslaufen seines Vertrages in Barcelona auf dem Markt, Paris Saint-Germain und Manchester City sollen interessiert sein. Der Íbis Sport Club hatte in den 1980er-Jahren in den Niederungen des brasilianischen Fußballs drei Jahre und elf Monate nicht gewonnen, was ihm einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde einbrachte.

Detailansicht öffnen (Foto: Janine Schmitz/imago images/photothek)

Heiko Maas, 54, Bundesaußenminister, exportiert saarländisches Bier nach Großbritannien. Der SPD-Politiker hatte mit seinem britischen Kollegen Dominic Raab um einen Kasten Bier gewettet, dass Deutschland bei der Fußball-EM gegen England gewinnt. Nach der 0:2-Niederlage von Wembley überreichte Maas in Berlin der britischen Botschafterin Jill Gallard einen Kasten Pils aus seinem Heimatbundesland. "Wettschulden sind Ehrenschulden", hatte Maas dazu bei Twitter geschrieben. Maas erklärte, sein Kollege und er seien sich in fast allen internationalen Fragen einig, nur nicht, wenn es um Fußball gehe.

Detailansicht öffnen (Foto: Armin Weigel/dpa)

Wilfried Klaus, 79, Schauspieler, freut sich auf seinen runden Geburtstag. Klaus ("Tatort", "Derrick", "Monaco Franze") wird am kommenden Donnerstag 80 Jahre alt. "Die Zahl macht mir keineswegs Angst", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Im Gegenteil. Ich bin heute ruhiger als jemals zuvor." Weil er gut gewirtschaftet habe, plagten ihn auch keine finanziellen Sorgen. Wenn noch mal "ein schönes Drehbuch" käme, wäre er dabei. Doch das sei kompliziert. "Ab 80 Jahren wird man beim Dreh nicht mehr versichert. Damit steigen die Chancen für eine Rolle nicht gerade."