Gerade in diesen Tagen des wiederkehrenden Populismus sucht man ja verzweifelt nach etwas, was die Menschheit, so verschieden sie auch ist, irgendwie zusammenhält. Etwas, worauf sich wirklich alle einigen können. Also frittiertes Gemüse zum Beispiel, Badeschlappen oder koffeinhaltige Brause. Und deshalb kommt einem auch diese medizinische Studie des Medical College of Wisconsin gerade recht: Zehnminütiges, tägliches Singen von „Amazing Grace“ ist gut für die Herzgesundheit, so behaupten Mediziner.