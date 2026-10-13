Amanda Seyfried , 40, Schauspielerin, betrachtet sich mit den Augen ihrer Kinder. Inzwischen habe sie deshalb keine Lust mehr auf Sexszenen vor der Kamera, wie sie in einer Gesprächsrunde beim Hamptons International Film Festival sagte . „Unsere Jobs sind seltsam. Und je älter ich werde, desto seltsamer wird es.“ Vor allem mit der Vorstellung, nackt mit fremden Menschen vor der Kamera zu stehen, fühle sie sich heute nicht mehr wohl. Je älter ihre beiden sechs- und neunjährigen Kinder werden, desto bewusster werde ihr, welche Entscheidungen sie beruflich treffe. Deshalb setze sie heute deutlich stärker Grenzen als früher. „Meine Kinder schauen zu und achten auf mich.“ Seyfried sagte, dass sie Sexszenen früher gerne gedreht habe. Die Vorstellung, fürs Küssen eines attraktiven Kollegen bezahlt zu werden, habe sich damals fast „wie ein zusätzlicher Bonus“ des Berufs angefühlt.

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Selma Blair, 54, Schauspielerin, soll Flugpersonal gebissen und geschlagen haben. Am Montagabend stand sie dafür vor Gericht, wie Medien berichteten. Die mutmaßlichen Angriffe sollen sich nach einem Flug von Los Angeles nach New York ereignet haben, auf dem Blair ausfallend geworden sein soll. Dabei soll sie mehrere Flugbegleiter verletzt haben. Nach der Landung war sie demnach vorübergehend festgenommen und ärztlich untersucht worden, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die New Yorker Flughafenbehörde, die Fluggesellschaft Delta und die US-Sicherheitsbehörde FBI. Blair habe einen „gesundheitlichen Notfall“ erlitten, der zu dem Verhalten geführt habe, hieß es von ihrem Management. „Nach der Landung hat sie sofort ärztliche Behandlung bekommen und ist derzeit in stabilem Zustand.“

Die Schauspielerin, die mit Filmen wie „Eiskalte Engel“ und „Natürlich blond“ berühmt wurde, hatte 2018 eine Multiple-Sklerose-Diagnose öffentlich gemacht – eine Erkrankung des Nervensystems, bei der Entzündungen im Rückenmark und Gehirn auftreten. Den Berichten zufolge schlug Blair einen Mitarbeiter des Flugpersonals und biss einen weiteren. Zudem habe sie versucht, eine Tür zu öffnen. Beide berichteten demnach von Verletzungen, einer wurde im Krankenhaus untersucht.

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Heino, 87, Schlagersänger, bekommt Geld von der AfD. Laut Bild hat sich Heino mit dem AfD-Kreisverband Uckermark auf eine Schadenersatzzahlung von 7500 Euro geeinigt. Grund dafür ist, dass die Partei vor einer Landratswahl mit dessen Namen geworben hatte, ohne seine Erlaubnis einzuholen. Heino hatte 30 000 Euro gefordert. Vor dem Landgericht Innsbruck einigten sich die beiden Seiten nun auf einen Vergleich. AfD-Kandidat Felix Teichner hatte in sozialen Medien mit dem Namen Heino für sich geworben: „Am Sonntag würde Heino Felix wählen.“ Weiter hieß es: „Blau blüht die Uckermark.“ Eine Anspielung auf Heinos Lied „Blau blüht der Enzian“.

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Sonja, 89, Königin von Norwegen, wird zur Randerscheinung. Nach dem Tod ihres Mannes König Harald V. wird sie auf den Internetseiten des norwegischen Hofs nun offiziell nicht mehr als Teil des Königshauses aufgeführt. Stattdessen ist ihr Porträt in der Kategorie „Übrige Königsfamilie“ einsortiert, wie norwegischen Medien auffiel. Zum Königshaus zählen demnach nur noch ihr Sohn, der neue König Haakon VIII., 53, dessen Frau, die neue Königin Mette-Marit, 53, sowie Kronprinzessin Ingrid Alexandra, 22. „Zum Königshaus gehören der jeweils amtierende Monarch mit seinem Ehepartner sowie die nächsten Thronfolgeberechtigten der nachfolgenden Generationen und deren Ehepartner“, heißt es zur Erklärung auf der Website. Und weiter: „Der Begriff Königsfamilie umfasst auch die übrige Familie des Monarchen.“