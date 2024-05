Von Michael Neudecker und Dunja Ramadan, London

Vor eineinhalb Jahren traten Amal Clooney und George Clooney im US-Fernsehen auf, der Sender CBS lud sie ins Studio ein, "an ihrem achten Hochzeitstag", wie die Moderatorin aufgeregt sagte. Es ging in dem Interview um das "Geheimnis ihre Ehe", wie das "Power-Couple Amal und George" zusammenfand, es ging um Liebesbriefe, und am Schluss wollte die Moderatorin von Amal Clooney noch wissen, ob sie auch so schlecht kochen könne. George Clooney kommt aus dem seichten Showgeschäft, er kennt Gespräche wie dieses, er lachte, riss ein paar Witze und sah natürlich fantastisch aus. Amal Clooney lächelte, sie antwortete nett, aber man wurde beim Zuschauen das Gefühl nicht los, dass sie lieber nicht hier wäre.