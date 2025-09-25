Alyssa Milano, 52, Schauspielerin und Metoo-Aktivistin, trennt sich von Plastik. Auf ihrem Instagram-Kanal gab sie bekannt, dass sie sich ihre Brustimplantate hat entfernen lassen. „Ich lasse den Körper los, der sexualisiert wurde, der missbraucht wurde, den ich für notwendig hielt, um attraktiv zu sein“, schreibt sie dazu. Sie hoffe damit, ihre Tochter den Druck zu nehmen, „jemals denselben ungesunden Erwartungen ausgesetzt zu sein“. Es gebe viele Frauen, die durch Implantate Freiheit und Schönheit erfahren. „Was für mich eine falsche Vorstellung ist, kann für sie genau das Richtige sein, und ich bin so froh, dass wir alle unsere Weiblichkeit und unseren Frieden auf unsere eigene Art und Weise finden können.“ Die Schauspielerin wurde als Aktivistin in der Metoo-Debatte bekannt, als sie 2017 den Hashtag #Metoo verbreitete.

Finneas O'Connell, 28, Musiker und Bruder von Billie Eilish, hat die Frage aller Fragen gestellt. Auf Instagram teilten er und seine Freundin Claudia Sulewski Fotos, in denen er auf einer Wiese um ihre Hand anhält. Dem Magazin People zufolge lernten sich das Paar 2018 über eine Dating-App kennen. Seitdem ist Sulewski nicht nur privat, sondern auch beruflich an der Seite des mehrfachen Grammy- und Oscar-Gewinners. Sulewski führte bei mehreren Musikvideos von O'Connell Regie und ist in Videos auch an seiner Seite zu sehen.

Janin Ullmann, 43, Moderatorin, fühlt sich auch ohne Märchenprinz komplett. „Ich bin nicht auf der Suche und happy als Single“, sagte sie der Bild. Zwar höre die ehemalige Viva-Moderatorin oft, dass „die große Liebe schon irgendwo auf sie warte“, doch das verfehle den Punkt: „Ich bin glücklich mit mir und brauche niemanden, um mich komplett zu fühlen. Ich bin komplett.“ 2018 gab Ullmann die Trennung von ihrem Ehemann Kostja Ullmann bekannt. Einen neuen Partner wolle sie nur, wenn er „alles noch schöner macht, als es für mich aktuell sowieso schon ist“.

Emma Watson, 35, Hogwarts-Alumna, findet keinen Zauberspruch gegen Hollywoods Schönheitswahn. In einem Podcast mit Jay Shetty sagte die Schauspielerin auf Youtube: Sie wissen gar nicht, ob sie dem Ganzen noch gerecht werden könne. Die Branche glorifiziere das Äußere von Frauen und setze sie unter enormen Druck: „Ich bin so neidisch auf meinen männlichen Co-Star, der einfach ein T-Shirt anziehen und auftauchen kann.“ Bewundernd erwähnte sie Pamela Anderson, die kürzlich ohne Make-up auf dem roten Teppich erschien. Die Schönheitsstandards seien wie eine nicht endende Gameshow, sagt Watson.

Kim Kardashian, 44, Medienpersönlichkeit, erschien mit Lebenslauf zum Blind Date. In der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon erzählte die Reality-Queen, wie ihre Mutter Kris Jenner, 69, sie einst mit einem TV-Manager verkuppeln wollte. Kardashian hielt das Treffen jedoch für ein Jobinterview. „Ich saß da und sprach über meine Karriereziele und hatte sogar meinen Lebenslauf dabei“. Erst nach fünf Minuten habe sie gemerkt, dass es sich um ein Date handelte und die Bewerbungsmappe diskret wieder in die Tasche gesteckt.