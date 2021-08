Altkleidercontainer in Germering: Mehr als 120 000 Sammelstellen gibt es in deutschen Dörfern und Städten.

Von Veronika Wulf

Sie stehen überall in Deutschland, man verbindet sie mit einer guten Tat, mit Nachhaltigkeit: Altkleidercontainer. Doch immer wieder passieren auch tragische Unfälle in diesen Sammelstellen, manchmal mit tödlichem Ausgang. Dass Menschen in den Klappen stecken bleiben und sterben, ist zwar selten, darum aber nicht weniger tragisch. Das Statistische Bundesamt zählt die Fälle nicht, sie tauchen lediglich in den Polizeimeldungen auf.