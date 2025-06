Interview von Nicolas Freund

Natur und Kultur liegen in den Alpen nah beisammen. Die Berge sind Sehnsuchtsort, Wirtschaftsstandort, Rückzugsort und vieles mehr. Der Bergsturz im Lötschental hat gezeigt: Trotz aller Erschließungen und Infrastruktur wirken in den Alpen Kräfte, gegen die der Mensch machtlos ist. Boris Previšić leitet das Institut Kulturen der Alpen, an dem zu historischen und ästhetischen, aber auch sozial- und naturwissenschaftlichen Fragen zu dem Gebirge geforscht wird. Ein Treffen in Altdorf am Fuß des Gotthards.