"Der Zeitpunkt mitten in der dritten Welle ist einfach falsch", sagt Carola Holzner. Ein Covid-19-Patient in der Uniklinik Rostock im künstlichen Koma.

Von Kerstin Lottritz

Normalerweise klärt "Doc Caro" auf Youtube und Instagram über medizinische Alltagsfragen auf: Was ist Asthma, wie reagiert man bei Unfällen im Garten. Dahinter steht die Anästhesistin Carola Holzner, 38, die als Intensiv- und Notfallmedizinerin am Universitätsklinikum in Essen arbeitet. In ihrem jüngsten Video kritisiert sie die an der Videoaktion "Alles dichtmachen" beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler und lädt sie unter dem Hashtag "Alle mal ne Schicht machen" ein, sich ein Bild von der Arbeit im Krankenhaus zu machen. Am Montag erreichte ihr Clip allein auf Instagram mehrere Hunderttausend Menschen. Ein Gespräch über den richtigen Zeitpunkt und Ort für Satire und über die Arbeit im Gesundheitswesen.