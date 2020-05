Es ist ein Ende der Desinfektionsmittelkrise in Sicht, eine Apotheke hätte da noch ein paar Fläschchen im Angebot. Der Haken: Sie liegt nicht ganz in der Nähe.

Und dann blinkte dieser Tage dieses Whatsapp auf, wer hätte das gedacht. Absender: die Farmacia Central Marbella. Das ist eine Apotheke in einer recht bekannten südspanischen Stadt, wo in einer diffusen Vergangenheit Ferien gemacht wurden, Luftlinie ungefähr 2200 Kilometer von zu Hause entfernt.

Es gab ja Zeiten, als man noch in ein Flugzeug steigen und irgendwo hinfliegen konnte. Zum Beispiel nach Andalusien, kaum zu glauben. Es muss eine Ewigkeit her sein, genau genommen sind es gut zwei Monate - der Rückflug ereignete sich am 12. März, knapp vor dem Shutdown. Es waren sozusagen die letzten Tage der alten Menschheit, man glaubte damals, noch recht normal am Strand liegen und in Kneipen sitzen und in der erweiterten Umgebung sogar die Alhambra besuchen zu können.

Andererseits trugen die Kontrolleure in der Palastanlage bei Granada schon die seinerzeit noch exotischen Gesichtsmasken, und auf einmal waren überall die Desinfektionsmittel ausverkauft. Man hatte im Supermarkt das Wort "desinfectante" noch nicht ausgesprochen, da war die Antwort längst ein Kopfschütteln, als erkundige man sich nach kostenlosen Goldbarren.

In der Farmacia Central Marbella sagte man dann nur ahnungsvoll: "La pregunta del millón", die Millionenfrage. Die beiden Apothekerinnen lachten und erwiderten: Nein, Desinfektionsmittel gebe es nicht mehr, aber Nachschub sei unterwegs. Man könne seine Handynummer hinterlassen, sie würden sich melden.

Kürzlich war es so weit: Farmacia Central Marbella schickte die erfreuliche Mitteilung auf das Smartphone, es seien vorrätig: Hygienealkohol, 96 Prozent, Handschuhe Größe L, Masken FPP2 mit und ohne Filter, Chirurgie- und Kindermasken, kontaktlose Infrarotthermometer, Pulsoximeter und Gesichtsschutz. Also "casi de todo!", wie die Apotheke schrieb, praktisch alles. Sollte man nicht vorbeikommen können, "dann bringen wir es dir zu Hause vorbei".

Wir dachten noch über das Angebot nach, es wären von Marbella aus mit dem Auto nur zwei bis drei Tage. Da wuchs schon eine Whatsapp-Gruppe namens "Covid 19 Farmacia Central Marbella" mit allerlei spanischen Nummern und Anfragen. "Was kosten die Infrarotthermometer?", wollte jemand wissen. "Tut mir leid, Sie haben sich im Kunden geirrt", tippte eine Frau. "Hallo, habt ihr schon Masken 3M?", fragte ein David. "Sobald sie ankommen", antwortete eine Tere. "Bitte reserviert mir drei", bat ein Mariano. Zahlreiche Nummern verließen dann die Gruppe, worauf die Farmacia schrieb: "Entschuldigen Sie die Störung, wir wollten keine Gruppe bilden", man schicke die Information nun privat, jeder könne aus der Gruppe austreten.

Wir bleiben mal drin, man weiß ja nie, wie sich die Vorratslage weltweit so entwickelt.

