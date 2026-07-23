Fast jede fünfte Familie mit minderjährigen Kindern wird von nur einem Elternteil geführt. 2025 gab es 1,62 Millionen Alleinerziehende in Deutschland. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Im Vergleich zu 2015 sei die Zahl leicht gesunken. Damals hatte es 1,65 Millionen Alleinerziehende gegeben.

Laut den Daten lebten im vergangenen Jahr insgesamt rund 2,36 Millionen Kinder unter 18 Jahren mit nur einem Elternteil zusammen. Das entspricht 16,8 Prozent aller Minderjährigen in Deutschland.

Die meisten der Alleinerziehenden sind den Angaben zufolge nach wie vor weiblich. 2025 waren demnach 84,4 Prozent der Alleinerziehenden mit Kindern unter 18 Jahren Mütter. Zehn Jahre zuvor waren es 88,9 Prozent. Der Anteil der Väter unter den Alleinerziehenden ist in den vergangenen zehn Jahren dementsprechend gestiegen. Zuletzt gab es 253 000 alleinerziehende Väter, die mit ihren minderjährigen Kindern in einem Haushalt lebten.

Alleinerziehende : Warum ausgerechnet wir? Natürlich muss die Regierung sparen. Dass sie jetzt aber ausgerechnet bei den Alleinerziehenden kürzen will, irritiert dann doch einige. Uwe S. rechnet schon mal durch, was das für ihn und seinen Sohn bedeuten würde. SZ Plus Von Karin Janker ...

Armutsrisiko bei Alleinerziehenden-Familien deutlich höher

Das Armutsrisiko ist in Alleinerziehenden-Haushalten deutlich höher als im Durchschnitt. 28,9 Prozent der Menschen dort galten einer Erhebung zufolge zuletzt als armutsgefährdet. In Haushalten von Paaren mit einem oder mehreren Kindern seien lediglich zwölf Prozent der Menschen von Armut bedroht. Das Armutsrisiko von Alleinerziehenden und ihren Kindern sei damit mehr als doppelt so hoch.

Nach Plänen von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) soll ein staatlicher Unterhaltsvorschuss künftig nur noch für Kinder unter 16 Jahren gewährt werden. Bisher liegt die Altersgrenze bei 18 Jahren. Von der geplanten Änderung wären laut Mitteilung 21,2 Prozent der Alleinerziehenden-Familien betroffen.