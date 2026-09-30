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Alkoholsucht bei FrauenDie Fassade ist makellos – aber abends trinken sie zwei Flaschen Wodka

Lesezeit: 7 Min.

Babette, 65, ist trockene Alkoholikerin und eine von drei Frauen, die ihre Geschichte erzählen. Früher trug sie immer eine Mineralwasserflasche mit Wodka bei sich.
Babette, 65, ist trockene Alkoholikerin und eine von drei Frauen, die ihre Geschichte erzählen. Früher trug sie immer eine Mineralwasserflasche mit Wodka bei sich.
Beat Mathys/ Tamedia AG

Alkoholsüchtige Frauen fallen oft lange nicht auf, weil sie trotzdem perfekt funktionieren. Drei Betroffene erzählen, wie das Versteckspiel sie fast alles gekostet hat. Und wie sie aus der Sucht fanden.

Von Bettina Weber

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Irgendwann waren es zwei Flaschen Wodka pro Abend. Die Hälfte der ersten Flasche leerte Sandra in einem Zug, schlief kurz ein, trank weiter. Manchmal erwachte sie zwischendurch im eigenen Erbrochenen. Am nächsten Morgen ging sie duschen, frisierte und schminkte sich und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Fast 20 Jahre ging das so.

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