Alisha Lehmann , 26, Fußballerin, richtet sich mit einer Triggerwarnung an Einbrecher. „Wenn mal wieder Leute mein Haus ausrauben, könnt ihr dann bitte hinterher aufräumen, denn ich habe OCD“, schrieb die Schweizerin in einer Instagram-Story zu einem kurzen Clip, der ein verwüstetes Zimmer zeigt. Die Abkürzung OCD steht für Obsessive Compulsive Disorder, also eine Zwangsstörung. Weitere Informationen zu dem Einbruch, der bei ihr offenbar stattgefunden hat, teilte die Fußballerin nicht. Die 62-malige Nationalspielerin spielt in Italien beim FC Como Women. Allein auf Instagram hat die Stürmerin 16,2 Millionen Follower.

(Foto: Oliver Berg/dpa)

Janine Kunze, 51, Schauspielerin, möchte nicht mit ihren Töchtern tauschen. „Ich bin so froh, dass ich ein Kind der 80er, 90er bin, und bin da so dankbar und ich möchte jetzt nicht jung sein“, sagte Kunze im gemeinsamen Interview mit ihren Töchtern der Plattform rtl.de. Ihre Tochter Lili erzählt, dass sie „im letzten Jahr schon häufiger mit Panikattacken gekämpft“ habe. Kunze sagt, dass sie das gut verstehen könne: „Man hat Versagensängste und das schnürt einem so die Luft zu.“ Kunzes Tochter Lola nennt als Beispiel der Probleme ihrer Generation die teils unrealistischen Erwartungen an das Aussehen junger Frauen und Mädchen. Laut rtl.de sind Kunzes Töchter 18 und 22 Jahre.

(Foto: Ashley Landis/AP/dpa)

Claire Danes, 46, US-Schauspielerin, hat nach ihrer späten Schwangerschaft ein Gefühlschaos erlebt. „Plötzlich empfand ich eine seltsame Scham“, erzählte die 46-Jährige im Podcast „SmartLess“ über die Zeit, als sie unerwartet mit 44 zum dritten Mal schwanger wurde. „Als wäre ich unartig gewesen. Als wäre ich dabei erwischt worden, wie ich über die mir zugestandene Zeit hinaus Unzucht getrieben hatte.“ Sie habe damals nicht gedacht, dass sie in dem Alter noch schwanger werden könnte, gibt Danes zu. Danes und ihr Ehemann Hugh Dancy haben zwei Söhne, zwölf und sieben Jahre alt. Ihr drittes Kind, eine Tochter, ist inzwischen zwei. „Es ist schon verrückt“, sagte Danes. „Ich meine, ich habe gleichzeitig einen Teenager und ein Kleinkind.“