An der "School of the Air" in Alice Springs, Australien, wird seit mehr als 60 Jahren über die Distanz unterrichtet. Das Bild stammt aus dem Jahr 2013. Der Schüler wohnte damals etwa 370 Kilometer von seinem Lehrer entfernt.

Kerrie Russells Schule bietet seit Jahrzehnten Distanzunterricht an, da viele ihrer Schüler und Schülerinnen in Australien an entlegenen Orten leben. Was rät die Schulleiterin Lehrern und Familien in Deutschland?

Interview von Mareen Linnartz

Video-Konferenzen mit wackeliger Verbindung, ein Schulalltag ohne Freunde und Freundinnen, dazu Eltern, die im Home-Office arbeiten und eher nicht bei kniffligen Matheaufgaben helfen können: Der Distanzunterricht bringt Familien und Lehrpersonal an den Rand ihrer Kräfte. Ginge das nicht auch anders? Kerrie Russell, 50, leitet die "School of the Air" in Alice Springs, Australien, an der seit mehr als 60 Jahren Schüler und Schülerinnen aus entlegenen Orten Australiens unterrichtet werden. Der Sprengel umfasst eine Fläche, die mehr als drei Mal so groß wie Deutschland ist. Zunächst kamen die Aufgaben über Kurzwellenradio und -funk, nun wird schon seit Jahren online unterrichtet.