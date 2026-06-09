Alfons , 59, Comedian, hat endlich eine zweite orangefarbene Trainingsjacke. Die erste Jacke habe sich Emmanuel Peterfalvi, wie Alfons wirklich heißt, erstmals im Jahr 2000 beim Kostümausstatter „Theaterkunst“ in Hamburg ausgeliehen, erzählt er der Zeit . Damit war die Kunstfigur des Franzosen mit Trainingsjacke, der akzentgefärbtes Deutsch in ein Puschelmikrofon sprach, geboren. Doch eine Ersatzjacke war nie aufzutreiben, bis er bei der gleichen Kette in Berlin die Jacke wiederentdeckte: „Als ich vor zwei Monaten hier entlangging, schlug mein Herz mit jedem Schritt schneller.“ Mehr als 20 Jahre nach seinem ersten Besuch fand Alfons das Stück zwischen DDR-Reliquien. „Ohne sie würde es Alfons nicht mehr geben.“

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Katy Perry, 41, Sängerin, wagt mit ihrem Freund Justin Trudeau, 54, kanadischer Ex-Premierminister, den ersten Schritt auf den roten Teppich. Die beiden zeigten sich Händchen haltend bei der Premiere von Perrys Konzertfilms „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris“ auf dem Tribeca Film Festival. Perry und Trudeau hatten ihre Beziehung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Trudeau hatte 2023 die Trennung von Sophie Grégoire nach rund 18 Jahren Ehe bekanntgegeben. Perry war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen gewesen.

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Idris Elba, 53, Schauspieler, hält einen schwarzen James Bond für unrealistisch. Der Brite wurde immer wieder als Nachfolger für Daniel Craig als Agent 007 gehandelt. Im Interview mit dem britischen GQ-Magazin erklärte Elba: „Ich habe das immer für unrealistisch gehalten.“ Das liege insbesondere daran, dass ein schwarzer James Bond in „manchen Märkten“ einfach nicht ankomme. „Das ist nicht das, was sie in ihrer Kultur mögen. Punkt.“ Gerüchte über Elba als Schauspieler für den Geheimagenten 007 hielten sich mehr als eine Dekade lang. Im vergangenen Monat teilte er dem People-Magazine mit, dass er zu alt für die Rolle sei.

Spike Lee von hinten mit Sportkommentator Shaquille O'Neal (links) und Golden-State-Warriors-Spieler Draymond Green beim NBA-Finalspiel. Geoff Burke/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Spike Lee, 70, Regisseur und New-York-Knicks-Fan, hat es beim NBA-Finalspiel mit ein bisschen päpstlichem Segen versucht. Er trug ein Trikot seines Lieblingsbasketballteams mit einer Unterschrift von Papst Leo XIV. Das Trikot mit der Rückennummer 14 hatte Lee vom Papst bei einer Audienz im November signieren lassen. Trotz der Unterstützung scheiterten die Knicks gegen die San Antonio Spurs im dritten Spiel der Endrunde mit einer Vier-Punkte-Differenz.

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Jason Momoa, 46, Schauspieler, steigt aus der Videospielverfilmung „Helldivers“ aus. Wie das Branchenportal „Deadline“ unter Berufung auf interne Quellen berichtete, soll Momoa nicht mehr für den Dreh zur Verfügung stehen. Eigentlich sollte er die Hauptrolle für die Sony-Produktion übernehmen, die Gründe für sein Verlassen sind unbekannt. Ob der vorgesehene Kinostart im November 2027 trotzdem stattfinden kann, ist fraglich. Das Projekt, in dem der Videospielerfolg des Third-Person-Shooters Helldivers auf die Leinwand gebracht wird, soll allerdings fortgesetzt werden.