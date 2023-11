Was hätte seine Großmutter dazu gesagt, dass er Deutscher geworden ist? Der französische Kabarettist Emmanuel Peterfalvi in seiner Rolle des "Alfons".

Von Martin Zips

Wiard Raveling. Ob er am Abend wirklich zur Vorstellung kommt? Jean-François Leimann ist ganz aufgeregt. Es war seine Idee, den Deutschen ins Theater einzuladen. 83 Jahre alt ist der ehemalige Lehrer Wiard Raveling heute, in der Nähe von Oldenburg lebt er. "Raveling hat aus französischer Sicht viel getan für die deutsch-französische Aussöhnung", schwärmt Jean-François Leimann im Auto. "In Frankreich kennt man ihn heute noch!" Am Steuer des Wagens sitzt Emmanuel Peterfalvi, Leimanns Schulfreund. Peterfalvi wird bei der Vorstellung an diesem Abend vor mehr als 300 Zuschauern auf der Bühne stehen und über Deutschland und Frankreich sprechen. Und er wird Raveling begrüßen. Falls der kommt. "Eingeladen habe ich ihn jedenfalls", sagt er. Nun müssen die beiden Männer aber einen Zahn zulegen, auf ihrer Autofahrt durch Hamburg. Denn gleich ist es elf, da sollten sie in der Schule sein.